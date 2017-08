Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Floresta do Piauí – PI termina dia 07

Aberto o novo edital n° 001/2017 de processo seletivo da Prefeitura de Floresta do Piaui, no estado do Piauí, com a finalidade de preencher 17 vagas para profissionais de todos os níveis de ensino.

As oportunidades são para os cargos de Motorista; Agente de Combate às Endemias Epidemiológicas; Técnico de Enfermagem; Assistente Social; Nutricionista; Fisioterapeuta; Psicólogo; Fonoaudiólogo; Médico; Dentista e Arquiteto.

Para os profissionais aprovados será pago o vencimento mensal variável entre R$ 989,00 e R$ 9.000,00, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Os interessados deverão fazer suas inscrições de 20 de julho a 7 de agosto de 2017, via internet, pelo site www.crescerconcursos.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 40,00, R$ 60,00 e R$ 80,00.

A seleção dos inscritos será por meio de prova objetiva, com questões de acordo com a escolaridade exigida ao cargo, prevista para ser aplicada no dia 20 de agosto de 2017, das 9h às 12h.

O processo seletivo terá validade de doze meses, prorrogável por igual período, ficando o município livre para reincidir o contrato a qualquer tempo. Edital e suas atualizações:

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/108/teste-seletivo-prefeitura-municipal-floresta-do-piaui