Inscrições para processo seletivo da Sesapi encerram nesta quinta

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI) realiza Processo Seletivo com o objetivo de preencher 174 oportunidades no quadro de pessoal da Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER).

Profissionais com nível médio/técnico e superior podem concorrer as funções de Médico Obstetra (8 vagas), Pediatra (31 vagas), Psiquiatra (2 vagas), Ultrassonografista (3 vagas), Enfermeiro Obstetra (14 vagas), e Técnico em Enfermagem (116 vagas).

A contratação ocorre em regime de urgência, onde os profissionais aprovados no Processo Seletivo da SESAPI vão atuar em jornadas de 20 a 40h semanais, e receber salários que variam de R$ 1.500,00 a R$ 8.474,91.

Para se inscrever é necessário comparecer pessoalmente entre os dias 16 a 26 de janeiro de 2017, na SESAPI, Gerência de Administração de Pessoas-GAP/DUGP/SESAPI, localizada na Avenida Pedro Freitas S/Nº, Bloco A, Centro Administrativo, térreo, Bairro São Pedro, Teresina – PI. O atendimento ocorre das 8h às 12h, e é necessário fazer a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, leite e açúcar).

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar os documentos comprobatórios mencionados no edital de abertura e anexar ao currículo, para que posteriormente sejam avaliados, tendo em vista que a classificação é obtida através de avaliação curricular.