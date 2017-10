Inscrições para professor efetivo da Uespi começam dia 06 de novembro

As inscrições para o processo seletivo de professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) serão iniciadas no dia 06 de novembro de 2017. Os interessados em se candidatar para uma das 197 vagas oferecidas podem se inscrever até às 13 horas do dia 07 de dezembro deste ano (horário do Piauí) pelo site do Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (NUCEPE). O edital também está disponível no site.

As vagas são para professores Assistente, Auxiliar e Adjunto, com regime de trabalho de 20 horas e/ou 40 horas semanais.

São 26 áreas ofertadas no edital para todos os campi da UESPI, entre elas vagas para Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Jornalismo, Engenharia Agronômica, Matemática e Libras.

A prova objetiva será realizada dia 28/01/2018. O certame também terá prova didática e de títulos. Confira aqui o cronograma.

A reitoria em exercício da Uespi, Bárbara Melo, disse em entrevista ao Jornal do Piauí desta sexta (27) que se o certame transcorrer como o previsto no edital os professores aprovados deverão estar nas salas de aula no segundo semestre de 2018.

Com relação à parte estrutural dos campi, Bárbara Melo disse que o campus de Oeiras está em construção; os demais estão com projetos para reforma e melhorias em andamento.

Taxa de Inscrição

– R$ 180,00 para Classe de Professor Adjunto.

– R$ 150,00 para Classe de Professor Assistente.

– R$ 100,00 para Classe de Professor Auxiliar.

O valor da taxa deve ser recolhida junto ao Banco do Brasil ou nos seus correspondentes bancários.

