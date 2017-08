Inscrições para a V edição do SaLiVaG estão abertas de forma presencial

A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela realização do Salão de Livros do Vale do Guaribas, informa que as inscrições para a 5ª edição do evento já estão abertas e serão feitas de forma presencial na sede da referida secretaria, que fica localizada na Rua Monsenhor Hipólito, bairro Canto da Várzea.

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Educação de segunda a quinta-feira das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 e na sexta-feira, das 8:00 às 12:00. As responsáveis pelas inscrições são as coordenadoras Maria Ferreira ou Irene Luz.

Inscrições coletivas

O valor da inscrição é R$ 40,00, mas para grupos de 20 pessoas o valor cai para R$ 30,00. Podem formar grupos para inscrições coletivas: estudantes, empresas, e grupos de amigos. Para maiores informações: (89) 3422-5516 ou no site do evento: salivag.picos.pi.gov.br.

O SaLiVaG 2017 homenageia este ano a Irmã Maria Helena Matias e acontece de 13 a 17 de setembro no estádio Senador Helvídio Nunes de Barros. O evento já conta com a presença confirmada de Roberto Cabrini, Rodrigo Santos (ex – Barão Vermelho), professora Ana Teresa (RJ), professora Ana Karina (Picos), professor João Batista e a professora teresinense Danny Barradas também estão confirmados.

Para a noite de abertura o show musical será com a banda Yves, da cidade de Pedro II – Piauí. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

Novidades desta edição

Este ano será lançado o projeto da Academia de Letras Escolar Infanto-Juvenil, que será implantado inicialmente em cinco escolas da rede municipal de ensino, juntamente com o projeto do “Cheque Livro”.

A Academia de Letras Escolar Infanto-Juvenil é um projeto inovador e desafiador, segundo a secretária de educação, Rosilene Monteiro: “nós vamos implementá-lo inicialmente em cinco escolas, mas nossa pretensão é aumentar este número no decorrer dos próximos anos. É um projeto pioneiro, no Piauí só o Instituto Monsenhor Hipólito tem esse projeto em prática e na rede de escolas públicas municipais, seremos os primeiros”.

O município fará a doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as escolas para a aquisição de livros durante o SaLiVaG.

CCOM