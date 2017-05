Inscritos no concurso da PM-PI não podem levar celular no dia da prova

Os 32 mil inscritos no concurso da Polícia Militar do Piauí devem ficam bem atentos às regras do edital. Para evitar fraudes, serão implementadas uma série de medidas de segurança. Entre estas, o porte de celulares. O coordenador geral de operações da PM, coronel Alberto Menezes, frisa que o candidato sequer poderá levar o aparelho para os centros de aplicações de provas.

“Os policiais ficarão auxiliando na fiscalização do concurso, na revista à procura de objetos proibidos nos locais de aplicação, especificamente, aparelhos celulares. Em muitos certames, o candidato pode entrar com o celular que é colocado em um saco plástico, em cima da mesa. Mas no concurso da PM isso não será permitido. Se algum candidato conseguir passar pelo portão principal com o aparelho e for localizado já no interior da sala, automaticamente, será desclassificado mesmo que o aparelho esteja desligado”, explica o coronel.

De acordo com o edital, o candidato somente terá acesso à sala de aplicação de prova portando o documento de identificação original informado no ato da inscrição, além de uma caneta esferográfica transparente com tinta de cor azul ou preta. Os portões dos centros de aplicações de provas serão abertos às 7h30 e RIGOROSAMENTE fechado às 8h30.

O certame teve 32.010 candidatos inscritos que estão concorrendo a 400 vagas distribuídas por todo o Piauí. Todas as provas da primeira etapa serão realizadas na Capital. Ao todo serão 72 locais de provas e haverá uma viatura da Polícia Militar e uma da Polícia Civil em cada posto de aplicação.

Serão utilizados 200 detectores de metais e cerca 80 pessoas propícias a fraudar concursos públicos estarão na mira dos policiais.

Cidade Verde