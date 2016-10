Instituto Jales aponta liderança de Barroso em Santa Cruz

O Instituo Jales realizou nos dias 26 e 27 de setembro uma pesquisa eleitoral no município de Santa Cruz do Piauí, onde 300 eleitores das zonas urbana e rural foram entrevistados.

De acordo com a pesquisa 50,67% dos entrevistados apontaram que votariam no candidato Barroso Neto (PTB) para gerir o município nos próximos quatro anos.

O candidato Santino Xavier (PRTB) foi apontado por 45,09% dos entrevistados. Ainda segundo a amostra não Sabe/não opina somaram 4% e nenhum/nulo/branco 0,33%.

Questionados sobre em quem não votariam, 44% dos eleitores afirmaram que não votariam em Santino Xavier (PRTB), outros 37% afirmaram que não votariam em Barroso Neto. 19% não Sabe/não opina.

A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PI 00893/2016, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 5,6%, foi divulgada na manhã deste sábado, 01.