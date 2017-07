Interior do Piauí registra mínima de 12ºC

A proximidade do B-R-O-Bró, período de setembro a dezembro conhecido por ser o mais quente do ano no Piauí, tem registrado não só as maiores temperaturas durante o dia, mas também muito frio durante a noite. Neste julho, foram registrados os recordes negativos do ano no estado.

Na última quinta-feira (13), os termômetros marcaram 12,8 ºC em Oeiras, 313 quilômetros ao Sul de Teresina (PI). A temperatura bateu o recorde negativo de 2017, que havia sido de 13,9 ºC, registrado no dia 6 de julho em São Raimundo Nonato, 571 quilômetros ao Sul da capital. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em muitos municípios, a madrugada tem sido fria, abaixo de 20 ºC. Ontem (15), a menor temperatura do dia foi registrada em Alvorada do Gurgueia (16,2º C). Mas também ficaram abaixo dos 18 graus as cidades de Castelo do Piauí (17,1ºC), Caracol (17,1ºC), Teresina (17,6ºC), São Raimundo Nonato (17,7ºC) e Uruçui (17,9ºC).

Por outro lado, o calor é que se destaca. Só no último sábado (15), foram registrados 34,9ºC em Castelo do Piauí, a sétima maior temperatura do país no dia. E a tendência é que isso fique mais quente ainda nos próximos meses, com redução da umidade relativa do ar.

Cidadeverde