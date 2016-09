IPNE/Picos: Padre Walmir tem 46% e Gil Paraibano 36,5%

Uma pesquisa realizada pelo IPNE (Instituto de Pesquisas do Nordeste) avaliou as intenções de voto da população do município de Picos para a eleição do próximo domingo (02/10). As entrevistas foram realizadas de 16 a 18 de setembro de 2016, ouviu 600 pessoas e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PI-06872/2016. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 4,1%.

Questionados em quem pretendiam votar para prefeito, Padre Walmir (PT) foi citado por 46% dos eleitores, Gil Paraibano (PP) por 36,5%, Júnior Nobre (PSC) 4,5% e Gilvan Gomes (PSDC) 1,33%. Não Sabe/não opina somaram 8% e nenhum/nulo/branco 3,67%.