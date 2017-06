irmãs são presas em Picos com moto e objetos furtados

Duas irmãs foram presas pela na tarde desta sexta-feira, 16, na cidade de Picos, suspeitas de receptação de produtos roubados. A prisão ocorreu após denúncias e o trabalho de investigação realizado pela Polícia Militar.

Maria do Amparo Carvalho Santos, de 29 anos, e Maria Jardilene Carvalho Santos, de 32 anos, foram localizadas em uma residência situada na Rua Eliseu Nunes, Bairro São José. No local, a polícia encontrou uma motocicleta modelo Honda, de cor vermelha e placa ODZ-9784, que havia sido furtada na última quarta-feira, 14, no mesmo Bairro.

Na residência, também foram localizados diversos outros objetos furtados, como duas geladeiras, uma balança, um botijão de gás, provenientes de arrombamentos a uma chácara situada na zona rural do município de Dom Expedito Lopes, e outros objetos oriundos a arrombamentos feitos a supermercados.

Segundo o comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana, uma das presas, Maria do Amparo, está sendo investigada pela Polícia Federal por participação de forma indireta a assaltos a bancos. O comandante comentou as prisões. “As mandantes de quase todos os assaltos em Picos são tiradas de circulação um trabalho conjunto das nossas grandes instituições Polícia Militar e Civil”, disse.

CidadesnaNet – Fotos: Divulgação PM