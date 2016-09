ITAINÓPOLIS: Polícias prendem suspeitos de envolvimento em homicídio

Após o assassinato ocorrido na manhã deste domingo, 25, em que o comerciante Luís Sousa Costa, foi morto à tiros, no Povoado Riachão, zona rural de Itainópolis, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Piauí conseguiram capturar dois homens suspeitos de praticar o crime.

A dupla foi identificada como sendo Francisvaldo “Francisco da Silva”, vulgo Fábio, e Erisvaldo Alves da Silva, mais conhecido como “João de Deus”. Um dos suspeitos foi localizado duas horas após o homicídio, em que o veículo utilizado durante o suposto assalto, um Ford Fiesta, de cor branca, foi encontrado em poder de Fábio.

Segundo informações da Polícia Civil, Fábio é o responsável pelo fornecimento do veículo. Ainda na noite de ontem, após levantamentos de equipes de policiais civis e policiais militares do 4º BPM de Picos, foi capturado o nacional Erisvaldo Alves da Silva, o João de Deus. O suspeito é apontando como um dos executores do crime.



A Polícia Civil informou que as investigações continuam em busca dos demais envolvidos crime. Em relação a motivação do homicídio, a Polícia acredita ser latrocínio (roubo seguido de morte).

O crime

Na manhã de domingo, 25, homens chegaram armados ao Mercantil Rocha, de propriedade da vítima. Os criminosos chegaram ao local efetuando disparos, e ao perceberem que o comerciante, Luís Sousa Costa, havia falecido em função dos disparos, evadiram-se do estabelecimento sem levar nenhuma quantia em dinheiro.

A esposa do comerciante que também estava no local foi atingida pelos disparos. A mesma foi encaminhada ao Hospital Regional Justino Luz, e seu estado de saúde é grave.