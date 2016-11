Italiano que percorre Brasil de bicicleta chega a Picos

Andar de bicicleta conhecendo países e outras culturas tem sido o objetivo do italiano Giorgio Bravi, de 58 anos. Percorrendo o Brasil há um um ano e sete meses, Giorgio chegou a Capital do Mel na manhã desta quinta-feira,05.

Natural de uma pequena cidade próximo a Roma, o italiano viajou por toda a Europa. No entanto, devido ao forte inverno, a aventura em duas rodas acabou sendo interrompida.

“Eu venho da Itália, da Europa e eu busco entender a cultura de outras nacionalidades. A Europa é grande, tem muita história, mas o Brasil tem uma natureza é belíssima, e eu gosto muito”, disse Giorgio Bravi.

No Brasil, a expedição começou no Estado de Alagoas e já percorreu 18 Estados da Federação, do total de 26. Segundo ele, existe um diferença entre o povo brasileiro e o europeu, especialmente o acolhimento.

“É muito, muito diferente, na Europa cada Estado é uma palavra, mais frio, não é acolhedor. Aqui é contrário, se você precisa todo mundo ajuda, as pessoas ajudam com a comida, pneus de bicicleta”, concluiu.