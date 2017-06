Itapissuma irá retornar atividades de produção de cimento em Fronteiras

Na manhã dessa sexta-feira (02), o gerente da fabrica de cimento Itapissuma S/A Dr. Arnaldo falou a reportagem que a indústria de cimento, localizada em Fronteiras, vai ser reaberta com seus funcionários trabalhando em um sistema de cooperados. A energia já foi religada, e a direção da fábrica está trabalhando para retornar as atividades o mais rápido possível.

“Já retomamos as atividades internas. Temos cerca de 100 pessoas trabalhando na fábrica e dentro de curto espaço de tempo, que ainda não sei mensurar quanto, estaremos retornando todas as atividades com o mesmo quadro de funcionários. Vamos chamar as mesmas pessoas com as quais já trabalhávamos. Estivemos com o Governador do Estado e o o grupo está se organizando para que tudo volte ao normal”, disse o gerente.

Em encontro com o governador do estado Wellington Dias realizado no dia 27 de março, o diretor e o superintendente do Grupo João Santos, Geraldo Santos e Fernando Gusmão, respectivamente, buscaram definir acordos que possibilitem a reabertura da fábrica de cimento Itapissuma S/A, em Fronteiras.

“O governo se mostrou muito receptivo e hoje abrimos alguns entendimentos para juntos acharmos soluções viáveis para, o mais rápido possível, retomarmos o funcionamento da fábrica. Talvez em um prazo de 60 dias. Teremos em breve uma audiência com o presidente da Eletrobrás para que nós possamos discutir o problema da demanda. Não teremos maiores problemas, o governo se prontificou para que todas as pendências a nível de Estado fossem solucionadas”, disse o superintendente da Itapissuma, Fernando Gusmão.

Na ocasião o Governador falou sobre os acordos firmados. “Tivemos aqui uma importante agenda com o grupo Itapissuma, uma base industrial importantíssima na área de produção de cimento para o Piauí. Acertamos várias etapas que vamos cumprir. Uma parte depende do Estado, é que vamos tratar de uma repactuação relativa ao ICMS, reconhecendo que a empresa ficou um período parada”. “Temos o compromisso de trabalharmos condições para termos uma produção com um preço competitivo em relação a outros estados, de tal maneira que tenhamos aqui um acordo com os principais consumidores de cimento, com as obras do Estado e as obras federais. E com isso, retomar os empregos a partir de um patamar normal gradativo que leve em conta a demanda, reconhecendo a importância desses empregos para o estado. Acreditamos ainda que vamos ampliar a demanda com a existência de alguns programas estaduais” completou o governador.

Fonte: Portal Piauí em Foco