IV Campeonato Picoense de Jiu-Jitsu será realizado dia 25 de setembro

O 4º Campeonato Picoense de Jiu-Jitsu será realizado dia 25 de setembro, a partir das 9h da manhã, na quadra do Colégio Santa Rita. A premiação será de R$ 1. 800.

Atletas de Teresina, Floriano, Oeiras, Valença e do estado do Pernambuco irão marcar presença no campeonato.

A inscrição para participar do evento será de R$ 50 (Categoria) e R$ 30 (Absoluto). A entrada para prestigiar a competição será 1kg de alimento.

Segundo o organizador do evento, o atleta Michel Coutinho, a competição será realizada em prol dos atletas picoenses, uma vez que eles não têm a possibilidade de disputar grandes eventos. “Estou fazendo esse evento com o objetivo de que os nossos atletas possam participar do campeonato com outros atletas de altíssimo nível”, disse.

Michel reiterou ainda que os atletas picoenses não têm oportunidade de competir fora da cidade e o campeonato em Picos será a chance deles disputarem uma competição de Jiu-jitsu.