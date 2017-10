JAICÓS: Com a seca, problema da falta de água se agrava a cada dia

Os moradores de Jaicós estão sofrendo há vários meses com a falta de água no município em decorrência da grande seca pela qual passa grande parte da Região Nordeste. Na sede do Município, a situação é alarmante, desde que o Açude Tiririca, principal reservatório que abastecia cerca de 10 mil moradores, secou, ficando a população sendo abastecida apenas por alguns poços tubulares.

Apesar dos esforços do Governo Municipal junto ao Governador do Estado, para resolução do problema, a situação ainda não foi resolvida. O Prefeito havia solicitado desde o ano de 2009, a construção de adutora da barragem de Marruás ou da barragem do Estreito, que pudessem sanar o problema em Jaicós.

No último mês de junho, durante a inauguração da a PI-243, que liga os municípios de Jaicós e Belém do Piauí, o Prefeito Ozanam Barros reiterou ao Governador Wilson a Martins, a solicitação para perfuração de oito poços tubulares e a urgência na construção de adutoras diretamente da Barragem Poço de Marruás para Jaicós, pois além de os moradores da zona rural estarem sofrendo com a falta de água, a cidade também está padecendo, em virtude de ter secado o Açude Tiririca, que abastecia toda a zona urbana do município.

Na oportunidade, o Governador relatou que já havia incluído o projeto no plano emergencial e que as primeiras verbas seriam destinadas à construção dessas adutoras para resolver o problema da falta de água em Jaicós. Ressaltou que a água seria colocada direto no reservatório da ETA (Estação de Tratamento de Água) para que seja distribuída para toda a cidade.

Enquanto esperam uma solução, os moradores da cidade, principalmente dos bairros mais afastados do centro, precisam comprar água para resolverem as necessidades mais básicas da família. Para encher uma caixa d’água de 1.000 litros é necessário desembolsar a quantia de vinte reais. A água é proveniente de três poços tubulares de propriedade de particulares, mas com a grande demanda, não demorará em esses poços também secarem.

Segundo Jozineto dos Reis, na cidade, existem pelo menos cinco pessoas trabalhando com o fornecimento de água para residências. “Em dias como esse de hoje, cada um atende uma média de quinze residências, e com dificuldade, pois a fila de carros esperando nos poços é enorme”, disse. A dona de casa Socorro Oliveira, moradora da Avenida Aristides Mendes, no bairro Serranópolis, informou que compra água duas vezes por semana: “Além de pagar para a Agespisa mensalmente, ainda precisamos ter o dinheiro para comprar água, senão ficamos com sede”, reclamou.

A população de Jaicós já havia feito uma manifestação em dezembro de 2011, alertando e protestando sobre a falta de água no Município. O que se espera no momento, é que o Governo do Estado tome providências urgentes para a resolução do problema. Com informações de Otávio Veloso – Noticiei.com