Jales em Picos: Padre Walmir tem 43% e Gil Paraibano 36%

O Instituto Jales de pesquisa realizou nos dias 2 e 3 de setembro de 2016 uma pesquisa para avaliar as intenções de voto da população do município de Picos para as eleições deste ano. 300 eleitores foram entrevistados e o grau de confiança da amostra é de 95% e a margem de erro de 5,6%.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 06, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PI-00094/2016.

Questionados em quem pretendiam votar para prefeito nas eleições deste ano, Padre Walmir (PT) foi citado por 43,68%, Gil Paraibano (PP) por 36%, Júnior Nobre (PSC) por 3,33%, Gilvan Gomes (PSDC) por 0,33%. Nenhum / Nulo / Branco foi citado por 7,33% e Não sabe / Não opina 9,33%.

Os eleitores também foram questionados quem eles acreditavam que ia ganhar a eleição, 44% citou Padre Walmir, 31,67% Gil Paraibano, 0,67% Júnior Nobre, 0,33% Gilvan Gomes e 23,33% disseram que não sabem ou que preferiam não opinar.

Intenções de voto para vereador

Quando os eleitores foram perguntados em quem pretendiam votar para vereador nas eleições deste ano, Maté foi citado para por 6,33%, Paturi por 5%, Valdívia por 3,33% e Iata por 3,33%. Nenhum / Nulo / Branco somaram 6% e Não sabe / Não opina 34,01%. Confira todas as citações:

