Jales em Picos: Padre Walmir tem 44% e Gil Paraibano 37%

O Instituto Jales realizou nos dias 12 e 13 de setembro de 2016 uma pesquisa eleitoral no município de Picos com o objetivo de avaliar as intenções de voto para as eleições deste ano. Com grau de confiança de 95% e margem de erro de 5,6%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PI-05231/2016.

Quando os eleitores de Picos foram questionados em quem pretendiam votar para prefeito nas eleições deste ano, Padre Walmir (PT), foi citado por 44,33%, Gil Paraibano 37,33%, Júnior Nobre (PSC) 6,67% e Gilvan Gomes não pontuou. Nenhum/nulo/branco somaram 6,67% e não sabe/não opina 5%.

Questionado em quem não votariam de jeito nenhum, 24% citou Gil Paraibano, 21,67% Padre Walmir, 17,67% Gilvan Gomes, 9,33% Júnior Nobre. Não sabe/não opina 27,33%.

Ao serem perguntados em quem pretendiam votar para vereador, 21,33% disse que ainda não sabe/não opina e 6,66% disse nenhum/nulo/branco. Maté foi citado por 6,33%, Reinaldim por 5,33% e Fátima Sá 4,33%. Confira todos as citações:

Fonte: 180 Graus