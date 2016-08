Jales/Picos:Padre Walmir tem 45,67% e Gil Paraibano 34,67%

O Instituto Jales de Pesquisa realizou nos dias 27 e 28 de agosto de 2016 no município de Picos uma pesquisa que avaliou as intenções de voto da população para as eleições deste ano. Foram realizadas 300 entrevistas e o grau de confiança é de 95% e a margem de erro de 5,6%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com número PI-04541/2016.

Questionado em quem pretendiam votar para prefeito nas eleições deste ano, Padre Walmir (PT) foi citado por 45,67%, Gil Paraibano (PP) por 34,67%, Júnior Nobre (PSC) por 4,33% e Gilvan Gomes (PSDC) por 2%. Nenhum / Nulo / Branco somaram 3% e Não sabe / Não opina 10,33%.

PESQUISA DE VEREADOR

Questionado em quem pretendiam votar para vereador nas eleições deste ano, 29% disse que ainda não sabe ou não opina. 8,34% disseram que em nenhum, ou que iriam votar nulo ou branco. Toinho Chicá foi citado por 4,67%, Maté por 4,67%, Bigode Branco por 4,34% e Valdívia por 4,34%. Confira a seguir todas as indicações de voto para vereador: Portal 180 Graus