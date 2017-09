Joalheria é roubada em shopping de Picos

Por volta das 04h50 desta quinta-feira, 21, quatro homens armados renderam um vigilante do Picos Plaza Shopping, localizado no bairro Jardim Natal e arrombaram uma joalheria no local.

Segundo informações da Polícia Civil, o bando tomou a arma do segurança e adentrou no estabelecimento comercial.

Foram levados diversos objetos, entre joias e dinheiro. A quantia exata não foi divulgada. Durante o crime os assaltantes ameaçaram o segurança.

Ainda segundo a Civil, existem informações de que o bando fugiu em um veículo de cor preta. As câmeras de segurança do shopping ajudarão a polícia nas investigações do caso.

Fonte: Picos40graus