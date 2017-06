João Henrique leva Caravana Piauí em Movimento a Picos

O presidente nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, realizará nesta sexta-feira (9) e sábado (10), em Picos e Paulistana, respectivamente, a palestra da Caravana Piauí em Movimento. O evento reunirá empresários, servidores públicos e lideranças políticas dos dois municípios e de cidades vizinhas para discutir a situação do Brasil e, em especial, do Piauí, e as perspectivas para o futuro.

Em Picos, a palestra ocorrerá na Associação Comercial e Industrial da Grande Picos, a partir das 19 horas de sexta-feira. Em Paulistana, será na Câmara Municipal, também a partir das 19 horas. A Caravana Piauí em Movimento é uma iniciativa da Fundação Ulysses Guimarães que vai percorrer as 15 maiores cidades do Piauí até o final do ano, para debater os problemas do Piauí e levantar dados sobre o potencial e as riquezas do Estado.

A ideia é propor um diálogo com os participantes e ouvir deles o que querem e esperam para o futuro do Estado. “O objetivo é discutir os problemas, as riquezas e perspectivas do Piauí e propor alternativas para promover o crescimento do Estado”, explica João Henrique. “Queremos reunir todos os segmentos sociais e a classe política para fazer um diagnóstico do Piauí e ver o que podemos fazer para melhorar o Estado”.

A Caravana já passou por Piripiri, Floriano, Parnaíba, Oeiras, Bom Jesus e Corrente. Nos eventos, o ex-ministro aborda temas como educação, saúde, desenvolvimento e segurança pública, divulga dados da situação econômica do país e do Piauí e apresenta ideias para promover o crescimento do Estado.

CANDIDATURA PRÓPRIA – Vice-presidente regional do PMDB no Piauí, o ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa também tem criticado duramente o Governo Wellington Dias (PT) e defendido a tese de candidatura própria do PMDB ao Governo do Estado em 2018. “O lugar do PMDB é na oposição, e não em cargos periféricos e sem importância no governo. Por isso, defendemos a tese de candidatura própria”, afirma.

Para ele, todo o enorme potencial que o Piauí apresenta em setores como agronegócio, energia eólica e turismo não é aproveitado. O governo, afirma, também tem falhado na oferta de serviços básicos de saúde, educação e segurança pública, por exemplo. “O Piauí parou no tempo! O modelo de gestão do PT se esgotou, precisamos mudar isso”, diz. “O Piauí precisa de forças políticas que implantem um novo modelo de gestão, focado na eficiência, na qualificação do servidor público e em políticas públicas que criem condições efetivas para o desenvolvimento”, defende.

Segundo ele, a caravana Piauí em Movimento é também uma forma de mobilizar as lideranças e a militância do PMDB em torno da ideia de candidatura própria. “Precisamos não apenas mostrar que o modelo de gestão do atual governo não tem mais para onde ir, como também mostrar a nossas lideranças e militância que o PMDB é um partido grande e organizado, com todas as condições de concorrer ao Governo no ano que vem”, afirma.

Ascom