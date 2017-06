João Henrique propõe ampla mobilização da sociedade para mudar Piauí

O presidente nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, disse nesta sexta-feira (9), durante palestra da Caravana Piauí em Movimento em Picos, que o Piauí precisa de uma ampla mobilização da sociedade para tirar o estado do atraso e fazê-lo voltar a crescer. Para ele, essa mobilização deve envolver lideranças políticas, o setor produtivo, segmentos da sociedade organizada e dos movimentos sociais.

“O Piauí precisa enfrentar a mudança deste Estado de forma corajosa! O primeiro passo é reunirmos o que o Estado tem de melhor em termos de lideranças políticas e empresariais e segmentos da sociedade organizada, para discutir e eleger as prioridades para fazermos um governo que efetivamente funcione”, pregou. A palestra da Caravana Piauí em Movimento aconteceu na Associação Comercial e Industrial da Grande Picos e reuniu políticos, empresários e servidores públicos de Picos e de municípios vizinhos. O deputado estadual Rubem Martins (PSB) recepcionou o ex-ministro em Picos.

Vice-presidente regional do PMDB no Piauí, João Henrique voltou a defender a candidatura própria do partido ao Governo do Estado em 2018. Para ele, o modelo de gestão do PT se esgotou e o Estado sofre hoje os efeitos da ineficiência administrativa e da desorganização do governo. “O Piauí está hoje pior do que estava há 15 anos. É visível a incompetência e irresponsabilidade do atual governo. Basta ver as dezenas e centenas de obras paralisadas em todo o Estado”, disse, citando o Mercado Público de Picos, cuja construção foi iniciada há mais de quatro anos e está parada.

Na visão dele, está na hora de o Piauí discutir e escolher caminhos alternativos para 2018. “O Piauí precisa de um governo que priorize uma gestão estratégica de desenvolvimento, que possa aproveitar o enorme potencial que o Estado possui em benefício do desenvolvimento”, disse. Para o ex-ministro, esse modelo de gestão deve priorizar a eficiência administrativa, a qualificação do servidor e a articulação com o Governo Federal e os setores produtivos. “O Piauí é um Estado extremamente forte, de um potencial enorme! Um pouquinho de boa gerência nos colocará em destaque em nível nacional”, defendeu.

A Caravana Piauí em Movimento é uma iniciativa da Fundação Ulysses Guimarães que vai percorrer as 15 maiores cidades do Piauí até o final do ano. A ideia é debater os problemas do Piauí, levantar dados sobre suas riquezas e propor alternativas para o Estado. Neste sábado (10), a Caravana chega a Paulistana, para palestra na Câmara Municipal, a partir das 19 horas.

Fonte: Fundação Ulysses Guimarães

Foto: Jurací Santana