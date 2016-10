Jorismar Rocha será o novo prefeito de Alagoinha do Piauí

A chapa oposicionista liderada por Jorismar Rocha (PT) e Cicero Alberto (PRP) venceu as eleições municipais de Alagoinha do Piauí, com 2.597 votos, equivalente a 51,06% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou o candidato governista Zé Adão (PSD) que obteve 48,94% dos votos e tinha como vice, o vereador Janílson Neto (PP).

A partir de janeiro de 2017 será a terceira vez que o Partido dos Trabalhadores (PT) assume o comando do município de Alagoinha do Piauí.

A coligação “O Compromisso é com o povo” obteve também maioria na câmara, elegendo cinco dos nove vereadores.

Picos 40 Graus

Com informações do Piauí em Foco