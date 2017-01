Jornalista Erivan Lima é homenageado com o Mérito Renascença do Piauí

Em reconhecimento pelo seu relevante trabalho e contribuições à sociedade picoense e piauiense através da comunicação, o Diretor de Jornalismo da Rádio Educativa de Picos Cultura FM, jornalista Erivan Lima, foi homenageado nessa terça-feira (24), com a Medalha do Mérito Renascença do Piauí no Grau Oficial.

A cerimônia de entrega aconteceu dentro das comemorações dos 194 anos da adesão do município de Oeiras à Independência do Brasil, no Cine Teatro da primeira capital piauiense.

Familiares, funcionários da Rádio Cultura, da Diocese de Picos e amigos compartilharam da mesma alegria do jornalista Erivan Lima, que ao término da cerimônia, fez menção a homenagem e agradeceu a todos pela valiosa presença “O mérito não é meu, mas de quem faz uma comunicação que edifica e que defende os valores mais importantes da vida. Essa homenagem eu compartilho com todas as pessoas que estão engajadas nesse processo de realizar esse tipo de comunicação. Sou muito grato pelas presenças dos companheiros e amigos. Agradeço a equipe da Rádio Cultura nas presenças de Maria das Dores – com seu esposo Onildo e sua neta Rute, Cleuma Silva, Gilson Barão, Maria Nilza (estagiária) e Paulo Holanda. Outra presença que muito me gratifica nesta ocasião é a do jornalista e amigo José Pereira de Sousa Filho aquém considero um dos melhores jornalista do Piauí e sua família. Também me fortalecem neste momento as presenças dos meus filhos, Riccardo e Macello, com quem igualmente divido essa homenagem”, disse Erivan Lima.

Erivan Lima participou da fundação de vários veículos de comunicação, entre os quais a Rádio Difusora de Picos, TV Picos, Rádio Cultura FM, Jornal de Picos, Gazeta Popular e Folha Picoense. Fez estágios na Rádio Nacional de Brasília e Rádio Cultura de Salvador Bahia e foi funcionário e correspondente da TV Rádio Clube de Teresina durante 08 anos. Atualmente exerce as funções de produtor e apresentador de programa de entretenimento e atua no departamento de jornalismo da Rádio Cultura FM. Confiança e determinação são marcas registradas na sua trajetória de comunicador.

Além do jornalista Erivan Lima, a solenidade cívico-militar reconheceu mais 40 pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Estado e buscam melhores condições para a sua gente. Sendo 10 agraciadas com o Grau Cavaleiro, 20 oficial, 10 comendador e 01 com o grau Grande Oficial.

