Jovem cai de Jet-SKi no açude Ingazeira em Paulistana e morre afogado

Kaique Talles, de aproximadamente 17 anos, filho de Ronivaldo Barbosa Anselmo e Adriana, caiu de um Jet-Ski e se afogou na tarde deste sábado(25), no Açude Ingazeira em Paulistana.

O jovem estava com amigos se divertindo no local, quando por volta das 16 horas caiu da embarcação. Segundo relato de uma testemunha, o acidente ocorreu à cerca de 200 metros da margem do açude.

De acordo com Polícia Militar de Paulistana, os mergulhadores do corpo de Bombeiros de Teresina foram acionados para resgatar o corpo da vítima.

Nas redes sociais amigos do Kaique manifestam o sentimento de pesar pela perda.

FONTE: Portal do Chico Pedrosa