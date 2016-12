Jovem de 23 anos morre após acidente de moto em Simões

Um motociclista de 23 anos identificado Luciano Carvalho, morreu na madrugada desta segunda-feira, 26, após um grave acidente na cidade de Simões.

Segundo informações do subcomandante do batalhão da polícia Militar, em Paulistana,o Capitão Antônio Milton, a vitima trafegava da comunidade Monte Santo, zona rural de Simões com destino á comunidade Chapada , interior do município de Curral Novo do Piauí.

“Ele vinha da casa da namorada, indo para a residência dos pais. O pai dele me ligou cedo e me informou, inclusive, que o mesmo até de recuperando de outro acidente e fazia pouco tempo que tinha voltado a andar de moto”, informou o Capitão.

Luciano teria perdido o controle da moto e colidido com cerca de arame. Ele ainda foi socorrido pelo pai da namorada, mas não resistiu e morreu. O jovem era filho de Dona Aparecida e do Sr. Gonzaga. Corpo está sendo velado na casa dos pais, no interior de Curral Novo.

