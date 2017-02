Jovem de Bocaina morre ao capotar veículo em Picos

Por volta das 17h deste domingo (19/02) o jovem Adão dos Anjos Lopes, 25 anos, natural da cidade de Bocaina morreu em um grave acidente de carro próximo da localidade Cipaúba, zona rural de Picos. Segundo informações, Adão retornava para casa quando perdeu o controle em uma curva e capotou o veículo, sendo arremessado para fora do carro e colidindo contra um curral.

Por conta do impacto, o jovem teve morte imediata. A perícia foi realizada no local para apurar as reais causas do acidente. De acordo com um amigo, Adão participava de um curso de Bombeiro Civil em Picos e retornava para casa. Atualmente ele atuava como Agente de Epidemias no município de Bocaina.

O corpo foi levado para o Hospital Regional Justino Luz, onde foi feito o exame cadavérico e em seguida encaminhado para a funerária. O corpo será velado na casa onde morava na cidade de Bocaina e a previsão é que seja sepultado às 16h desta segunda-feira (20).

Nas redes sócias amigos e familiares têm se manifestado através de mensagens lamentando o falecimento do jovem.

Canabrava News