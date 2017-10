Jovem de Campos Sales-CE desaparecido é encontrado morto às margens da BR-230

Foi encontrado na manhã desta quarta-feira (04) o corpo do estudante José dos Santos Bezerra Neto que encontrava-se desaparecido desda a noite da último sábado, 30 de setembro.

O corpo foi localizado bem próximo ao Posto de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) que fica às margens da BR-203, próximo ao município de Campos Sales-CE.

Pelo estado em que o corpo foi encontrado ao lado da motocicleta que o jovem conduzia, tudo leva a crer que o jovem tenha falecido em decorrência de um acidente ainda na noite do seu desaparecimento.

A Polícia Militar encontra-se no local em que o corpo foi encontrado e aguarda a chegada do carro-tumba do Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte-CE para onde o corpo será levado para a realização da autópsia que esclarecerá as verdadeiras circunstâncias do óbito.

O desaparecimento do jovem mobilizou toda a região e um helicóptero do CIOPAER chegou a realizar buscas nas cidades de Campos Sales-CE, Pio IX e Fronteiras.

Atualização – IML confirma morte por acidente

Peritos do Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte definiram que a morte do jovem José Neto ocorreu em decorrência do acidente da motocicleta que guiava.

A informação foi repassada, por telefone à equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM, pelo Comandante da 4ª CIA do 2º Batalhão de Polícia Militar de Campos Sales, Capitão Marcel Bezerra.

Segundo disse o capitão Marcel, os médicos do IML não encontraram nenhum ferimento no corpo do jovem que pudesse sugerir qualquer outra causa, senão o falecimento em razão da queda da motocicleta que guiava no momento do acidente.

O comandante explicou que não foi possível realizar o exame toxicológico, que detecta a presença de sustâncias químicas no corpo, nem constatar se o jovem sofreu um mal súbito, devido o avançado estado de decomposição do corpo.

Com a definição, por parte da Policia Forense do Cariri, de que José Neto faleceu em razão da queda da motocicleta que guiava, subiu para três o número de mortes ocorridas no ultimo final de semana, em solo campossalense, por acidentes causados por motos.

O sepultamento de José Neto ocorreu na manha, desta quinta-feira, segundo familiares, na cidade de Antonina do Norte.

Com informações de Carlos Alberto Albuquerque (Blog Conexão Regional)

Fronteirasonline