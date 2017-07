Jovem de Elesbão Veloso decide colocar exame de HIV negativo em perfil do Facebook para negar boato

Um ano após o boato que mudou sua vida, a Aninha Moura “real” ainda mantém em destaque em uma página no Facebook a imagem do exame de sangue que fez para provar que não tem o vírus HIV e que não é a personagem fictícia que criaram no WhatsApp. Moradora de Elesbão Veloso, cidade do Piauí de 14 mil habitantes, ela viu sua vida desmoronar em 2016 quando uma mensagem que a identificava como uma mulher que estava “passando Aids para geral” viralizou nas redes.

O autor da fraude colocou uma foto da jovem, hoje com 20 anos, para ilustrar um perfil falso no WhatsApp. Depois, montou um diálogo em que a falsa Aninha dizia que tinha o vírus HIV e que ia passá-lo para todos. O diálogo estava acompanhado de uma foto de uma mulher de biquíni, parecida com ela. Como se não bastasse, a cidade em que ela estava “atuando” mudava de acordo com quem passava a mensagem à frente, o que fez com que a falsa notícia se espalhasse por todo o país.

Aninha conta que soube dos boatos quando pessoas próximas a ela a questionaram sobre a mensagem. Ao saber, correu à delegacia e denunciou o crime, mas conta que até hoje não conseguiu descobrir a autoria do boato. “Não faço ideia de quem foi. Mas deve ser alguém que não queria ver meu bem porque todo mundo queria me matar”, diz.

Depois do pesadelo, ela decidiu mudar de cidade, abandonar a conta original no Facebook e abrir uma outra na rede social. Antes, tomou uma atitude drástica: resolveu colocar um exame de sangue na capa de sua conta oficial para provar a todos que não tinha Aids e, portanto, não estava passando a doença a ninguém.