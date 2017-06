Jovem de Fronteiras é uma das vítimas do acidente com ônibus na BR-135

O jovem ciclista Samuel Luís Gomes Filho (17 anos) foi confirmado como sendo uma das nove vítimas fatais do acidente ocorrido na manhã do último sábado (17) que envolveu um ônibus de turismo da Empresa Gênesis que seguia de Boa Viagem (CE) para São Paulo (SP).

O acidente ocorreu por volta das 6h20, na altura da localidade Paus, na zona rural do município de Monte Alegre do Piauí. Segundo informações da PRF, 10 pessoas morreram, 18 ficaram feridas e duas saíram ilesas.

O veículo que, segundo informação da Polícia Rodoviária Estadual (PRF), possuía autorização para transporte interestadual de passageiros, perdeu o controle no final de uma curva fechada em declive, bateu no “guard rail”, tombando em seguida.

Muitas das vítimas ficaram presas às ferragens, sob as quais foram encontrados os corpos. Os feridos foram encaminhados inicialmente para o Hospital de Redenção do Gurgueia, sendo os casos mais graves transferidos para o Hospital Regional de Bom Jesus.

Até o final da manhã deste domingo (18) os corpos de quatro vítimas haviam sido identificados e transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital, dentre eles, o corpo do ciclista Samuel Luís Gomes Filho, filho de fronteirenses e que residia em Brasília. O adolescente que já havia residido em Fronteiras e veio à cidade para resolver alguns problemas, retornava para Brasília.

Desde as primeiras notícias do acidente, amigos do grupo de ciclismo do qual Samuel participou se mobilizaram para que a família pudesse se deslocar ao local do acidente e providenciar os trâmites para o traslado do corpo que deverá ser sepultado em Águas Lindas (GO) onde nasceu.

G1/Piauí