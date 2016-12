Jovem de Monsenhor Hipólito morre após grave acidente de moto

Um jovem identificado por Anderson Taylon Ribeiro da Silva, de apenas 22 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na rodovia que liga Campo Grande do Piauí ao município de Monsenhor Hipólito.

De acordo com informações, o jovem retornava de uma festa em Campo Grande do Piauí, na madrugada de domingo para segunda-feira, 12 de dezembro, quando perdeu o controle da motocicleta e bateu de cabeça no meio fio.

A vítima ainda foi socorrida até a cidade de Picos de onde foi conduzida à capital Teresina pelo Samu Aéreo, mas não resistiu ao traumatismo craniano.

Taylon Ribeiro era bastante conhecido em Monsenhor Hipólito e região. Ele trabalhava com montagens de antenas de internet e TV por assinatura.

Piauí em Foco