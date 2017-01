Jovem de Picos com doença grave será transferida para Fortaleza

A jovem Bianca Rodrigues, de 15 anos, deve ser transferida para Fortaleza até hoje (24). Isto porque foi deferida a liminar concedendo a UTI aérea pra fazer o transporte da garota, segundo a última publicação feita na página do Facebook “Ajude Bianca”, no último sábado (21).

Os familiares tentaram conseguir a transferência de Bianca para São Paulo, mas, não encontraram nenhum hospital com vaga disponível. No entanto, a médica que acompanha a jovem conseguiu uma vaga no hospital de Fortaleza. De acordo com a postagem na rede social, Bianca continua sem falar, sem comer, sem andar e com movimentos involuntários. O diagnóstico da jovem continua indefinido. Os médicos suspeitam de encefalite anti-receptor N- Metil-D-Aspartato(NMDA), uma doença autoimune grave, mas tratável. O exame foi enviado para a Europa e o resultado deve sair em 30 dias.

“Infelizmente não se tem ainda um diagnóstico, só suposições de que seja uma encefalite anti-NMDA, o exame foi enviado pra Europa e só teremos o resultado em mais ou menos trinta dias, se o resultado vier positivo o valor arrecadado até hoje com doações e um leilão foi em torno de mais ou menos trinta mil reais, o médico que está nos ajudando na transferência dela pra Fortaleza disse que o tratamento é caríssimo e longo, e que o dinheiro arrecadado vai ser útil pra algumas medicações que são caríssimas e que o hospital não disponibiliza”, diz o post.

Entenda o caso

Uma campanha nas redes sociais busca ajuda para descobrir uma doença grave em Bianca Rodrigues, natural do município de Picos. A garota está internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), e passou dois meses na UTI após sentir fortes dores na cabeça. Bianca já fez ressonâncias, exames laboratoriais e testes de meningite, mas não foi dado nenhum diagnóstico definitivo.

Os médicos da capital suspeitam de uma doença rara no sistema nervoso e orientaram a família a buscar soluções em São Paulo. Por conta disso, os familiares estão se mobilizando na internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para custear o tratamento. Quem se interessar em fazer a doação foi disponibilizada a seguinte conta:

Banco do Brasil

Cleidenir Leal Rodrigues

CPF:920487493-72

Agência: 3178-X

Conta poupança: 51747-X

Obs: em casos de transferência trocar o X pelo zero

Fonte: GP1