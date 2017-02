Jovem de Pio IX é a segunda vítima em acidente ocorrido em Teresina

A jovem Thayna Carvalho, natural do município de Pio IX, foi identificada no final da manhã desta segunda-feira (13) como sendo a segunda vítima fatal do acidente ocorrido durante a madrugada na BR-343, trecho entre Altos e Teresina (LEIA A MATÉRIA). O acidente vitimou também o advogado Rommel Eugênio Carvalho.

Arêa Leão, condutor do veículo modelo S-10 que, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, saiu da pista na altura do quilômetro 336,5 da rodovia chocando-se violentamente contra uma árvore.

A notícia do acidente circulou desde as primeiras horas do dia, porém a morte de Tainá Carvalho só foi confirmada após a identificação realizada por um membro da família que compareceu ao IML.

Thayna era estudante do Centro Universitário Uninovafapi. O clima no município de Pio IX é de intensa comoção.

