Jovem é assassinado com golpe de faca durante festa no Picoense Clube

Um jovem identificado como Felipe Lavor dos Santos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (4) com um golpe de faca. O crime ocorreu durante uma festa no Picoense Clube.

Segundo informações de populares que estavam na festa, durante a apresentação do cantor Gabriel Diniz aconteceu um tumulto e em seguida o jovem foi avistado no chão ferido na região do peito.

O Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou Felipe para o Hospital Regional Justino Luz. Porém, antes de chegar na unidade de saúde, o jovem veio a óbito.

Até o momento a polícia não tem informações sobre a autoria do crime. Felipe Lavor foi a décima vítima de homicídio na cidade de Picos.