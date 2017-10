Jovem é morto a tiros em Sussuapara

Adriano de Sousa Hipólito, 23 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (14) após ser atingido por disparos de uma pistola calibre 380.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Civil, o jovem conversava com um frentista em um posto de gasolina localizado no município de Sussuapara, onde residia, quando, por volta das 8h30, dois homens utilizando capacete teriam se aproximado em uma motocicleta. Um deles teria descido e efetuado vários disparos na direção de Adriano, fugindo em seguida.

O jovem teve morte instantânea e o corpo foi levado ao Hospital Regional Justino Luz (HRJL), onde deverá ser periciado para que seja determinada a causa da morte.

O pai de Adriano explicou que no passado o jovem teve alguns desentendimentos com pessoas da região, mas que atualmente estava casado e havia “mudado de vida”. “Estamos apurando, nossos investigadores estão em campo. Mas a principal linha de investigação é o passado dele”, informou o agente da Polícia Civil Gilberto Gil.

Adriano era conhecido como “Piu piu” e tinha passagens pela polícia pelo crime de receptação e arrombamento.

O frentista que testemunhou o crime deverá prestar depoimento nos próximos dias, revelando mais detalhes acerca do homicídio. Segundo a polícia, ele ainda não forneceu dados sobre a descrição dos homens que abordaram a vítima.