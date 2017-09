Jovem leva cinco facadas após dar carona a casa

Um jovem identificado como Douglas Batista Leal, 19 anos de idade, foi atingido com pelo menos cinco golpes de faca na zona rural de Agricolândia, na tarde desta sexta-feira (15/09). O crime aconteceu após a vítima dá carona a um casal que seguia da comunidade Pitombeira, em Agricolândia, para a comunidade Baixão do Coco, município de Lagoinha do Piauí.

A vítima estava em uma motocicleta e um casal teria pedido carona. Durante o percurso foi anunciado o assalto e atingiram a vítima com pelo menos cinco golpes de faca.

A vítima resistiu e travou uma luta com o casal. Douglas foi socorrido no local por uma pessoa que passava naquele momento. Ele foi levado para o hospital na cidade de Monsenhor Gil e, em seguida, foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ele não corre risco de morte.

A Polícia Militar após tomar conhecimento do ocorrido passou a fazer diligências no sentido de identificar e prender os autores do crime.

De acordo com informações repassadas pelo Polícia Militar, uma menor foi apreendida na zona rural e foi conduzida para Delegacia de Polícia para os procedimentos. A PM segue a procura do homem que se encontra foragido. O casal é da cidade de São Pedro do Piauí.

