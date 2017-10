Jovem morre após acidente em Padre Marcos

[ad#336×280]Morreu na manhã deste domingo, 28, em Padre Marcos, vítima de um trágico acidente de moto, o jovem estudante do curso de Farmácia, Cássio Benedito da Silva, de 23 anos. O mesmo foi encontrado desacordado na madrugada de ontem na PI que liga Padre Marcos a Belém do Piauí.

Cássio Benedito chegou a ser socorrido por amigos até a cidade de Picos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu quando estava sendo transferido para a capital Teresina, devido o seu quadro de saúde ser extremamente delicado.

A notícia da morte prematura do jovem estudante causou muita comoção e tristeza em Padre Marcos, principalmente na comunidade evangélica, pois Cássio Benedito sempre foi um menino de um comportamento exemplar e criado segundo os preceitos religiosos da Igreja Assembleia de Deus.

Cássio Benedito era músico renomado e chegou a acompanhar o cantor gospel Felipão por diversas vezes no estado do Piauí. O corpo do jovem foi velado no antigo Comitê de seu tio, Valdo Benedito, à Rua 08 de Dezembro, próximo ao Estádio de Futebol.

O Jovem terminaria o curso de Farmácia em julho do próximo ano. Ele é filho do casal Edimar Benedito e Josefa Benedita, ambos muito conhecidos no município de Padre Marcos.

FONTE: Piauí em Foco