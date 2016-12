Jovem morre após colidir em animal no interior de Simplício Mendes

Uma jovem de 24 anos, identificada como Jorleane Pereira Reis, morreu por volta das 23h deste sábado (17) após atropelar um jumento.

O acidente ocorreu na saída de Simplício Mendes, sentido Campinas do Piauí, em um local conhecido por Espinheiro, próximo à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Com a força do impacto, a moto modelo Bis foi arremessada para fora da pista ficando distante do corpo da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local encontrou Jorleane sem vida. A violência da batida foi tamanha que o animal também morreu. Ao tomar conhecimento do acidente muitas pessoas se deslocaram até o local.

Policiais militares e civis interditaram a pista nos dois sentidos preocupados com o risco de ocorrer outro acidente já que o corpo da vítima e do animal estavam na pista.

O corpo de Jorleane está sendo velado em sua residência, na Rua Dr Nelson Fialho no bairro São Francisco. A celebração das exéquias está marcada para ás 16h na casa da vítima e logo em seguida o sepultamento no cemitério local. Jorleane e sua irmã Roselane perderam os pais ainda criança. Ela deixa um filho.

Cidades Em Foco