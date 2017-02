Jovem morre após sofrer grave acidente de moto na zona rural de Paulistana

Um motociclista identificado por Cleiton da Silva Pereira, morreu após um acidente por volta das sete horas desta quinta-feira (23), próximo a Itaizinho, zona rural da cidade de Paulistana, no sudeste do Piauí.

O agente Eduardo, da Polícia Civil no município, informou que o acidente fatal aconteceu após o motociclista colidir com uma caminhonete, modelo D20. O motorista do veículo prestou socorro à vítima e já se apresentou aos policiais. Ele será ouvido ainda hoje (23).

“Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido levado para o Hospital [Regional Mariana Pires Ferreira], mas chegou lá sem vida”, disse o agente Eduardo. Cleiton Silva deixou a esposa e uma filha.

Fonte: GP1