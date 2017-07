Jovem morre e 2 ficam feridos após grave acidente na BR-407

Um grave acidente vitimou o jovem Tales Renan do Nascimento, de 20 anos na noite de sábado (01/07), por volta das 22h30 horas, na BR 407, próximo ao Angical, distante 5 Km da cidade de Paulistana.

Tales seguia de motocicleta com um passageiro, rumo aos festejos da cidade de Acauã, quando se chocou violentamente com um carro modelo Fiat Pálio, que trafegava em sentido contrário.

Além da vítima fatal, outro homem acabou se acidentando porque a moto e o piloto ficaram no meio da pista a espera do resgate, foi quando o motoqueiro de nome Eronildo o qual se dirigia de Acauã à Paulistana não notou o ocorrido e inesperadamente se chocou contra a moto, ficando gravemente ferido.

A equipe do SAMU esteve no local e levou o motociclista para o Hospital Regional Mariana Pires e em seguida foi transferido para outra Picos. O outro jovem que estava de carona com a vitima fatal não corre risco de morte. Tales Renan deixa esposa grávida e uma filha pequena.

Fonte: Portal do Chico Pedrosa

Fotos: Áudioline