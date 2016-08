Jovem morre em grave acidente em Santana do Piauí

Um acidente automobilístico ocorrido na PI- 375 que liga Santana do Piauí ao município de Picos fez mais um vítima fatal na madrugada do último domingo, 29. Leandro Sebastião dos Santos, 25 anos, veio a óbito após colidir a motocicleta que conduzia em dois jumentos que transitavam pela via.

O acidente aconteceu cerca de 03 quilômetros da zona urbana do município, na altura da Baixa de Canandu. A motocicleta, uma Honda Titan 150, ano 2005, de cor preta e placa DPO-4063 de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Segundo informações do comandante do Grupamento de Polícia Militar de Santana do Piauí, sargento R. Alves, Leandro ainda estava na companhia de um jovem identificado por Lindon Jonson Lidomar de Lima Silva, 24 anos, que seguia como carona.