Jovem picoense com doença rara precisa de ajuda para buscar tratamento em SP

Muitos moradores da Região de Picos tem se mostrado solidários e abraçado campanhas voltadas para ajudar pessoas que são acometidas por doenças graves ou de difícil diagnóstico. Foi assim com a estudante, Iasmin Santana, de 11 anos, e com a médica, Larissa Luz, de 28 anos. A primeira, que foi acometida por uma doença ainda não identificada, está internada em São Paulo, e a segunda, que

luta contra uma leucemia, faz tratamento em Recife, onde reside e espera por um doador compatível. No caso de Iasmin as ajudas vieram com doações financeiras e orações. Para Larissa também houve muita oração e principalmente doação de medula óssea no Hemocentro Regional de Picos.

E o ano de 2017 começa com a solidariedade regional precisando novamente ser posta em prática. Nos últimos dias mais uma nova campanha em prol de um enfermo picoense tomou conta das redes sociais. Dessa vez quem precisa de ajuda é a estudante natural de Picos, mas que reside no município de Francisco Santos, Bianca Karen Leal Rodrigues, de 15 anos. A jovem esteve internada durante mais de dois meses na UTI do HUT (Hospital de Urgência de Teresina). As postagens compartilhadas no Facebook, mostram que o quadro de Bianca é grave. Ela respira com a ajuda de aparelhos e sofre de espasmos. Fotos e vídeos compartilhados também mostram a sofrida rotina enfrentada por Bianca.

“Desde ontem à tardinha a febre cedeu e não voltou mais, pra quem não sabe, Bianca estava com uma bactéria multirresistente desde quarta passada quando saiu da UTI, então é sinal que o antibiótico está agindo sobre a bactéria. O hemograma mostrou uma anemia moderada e por isso, ontem à noite Bianca tomou uma bolsa de sangue. Passou a noite oscilando entre momentos de agitação e curtos momentos tranquilos, não dormiu, só cochilou algumas vezes por períodos de no máximo dez minutos”, compartilhou no Facebook a internauta Gisele Carvalho, na manhã do último domingo (08).

Não bastasse todo esse sofrimento, os médicos ainda não tem um diagnóstico definitivo sobre a doença que modificou completamente a vida da jovem e de seus familiares. Ressonâncias detalhadas, exames laboratoriais foram realizados e já descartaram meningite ou algum tipo de encefalite. Diante disso os médicos de Teresina orientaram que a família busque tratamento para adolescente na cidade de São Paulo. Como os pais da jovem não têm recursos suficientes para bancar os custos, amigos e familiares apelaram para solidariedade dos moradores da Região e lançaram nas redes sociais a campanha “Ajude a Bianca”. Uma página denominada “Ajude Bianca” também foi criada no Facebook. Ela já recebeu mais de 25 mil curtidas. Algumas postagens receberam mais de 11 mil comentários e foram compartilhadas por mais de 33 mil internautas

“Essa é a Bianca Rodrigues, Picoense, mora em Francisco Santos e tem 15 anos de idade. Ela sofre de uma doença grave (porém indefinida), cujos efeitos debilitam lhe não só a saúde física, como também toda uma vida de sonhos, próprios da adolescência. Ela está no HUT, em Teresina, e após sofrer fortes dores de cabeça passou dois meses na UTI. Já fez ressonâncias, exames laboratoriais e testes de meningite. Nenhum diagnóstico definitivo. Há apenas suspeita de alguma doença rara no sistema nervoso. E dessa forma, os médicos de Teresina orientaram buscar soluções em SP, onde poderá ser mais bem assistida (ou dependendo da gravidade do caso, fora do país). Com isso não dispondo a família de recursos suficientes para custear a ida para São Paulo, em busca de um diagnóstico e tratamento dessa doença, estamos aqui, para pedir a ajuda de todos e todas que puderem contribuir com qualquer quantia, para que assim, possamos realizar todos os procedimentos e salvar a vida da nossa Bianca. De já, agradecemos imensamente. Que todos sejam abençoados. Sua ajuda é de grande importância para Bianca”, diz o texto criado para campanha e que circula nas redes sociais.

As doações em prol de Bianca Rodrigues estavam sendo realizadas em uma conta bancária (Banco do Brasil, Agência 3178-0, Conta Corrente 51747-0), em nome de Cleidenir Rodrigues, mãe da adolescente. Mas conforme informações postadas na comunidade “Ajude Bianca”, devido a conta ser simples atingiu o limite e não está mais aceitando depósitos. Sendo assim, as doações agora tem de ser feitas em outras duas contas: Caixa Econômica Federal, Agência: 1606, Operação: 013, Conta Poupança: 74383-5 em nome de Luíza Maria CC NE (Prima da mãe de Bianca) e Banco do Brasil, Agência 3350-2, Conta: 19738-6 em de Daniel Fernando A. Sampaio (Cunhado de Bianca). O telefone de contato da mãe da adolescente é: (89) 98117-6750.

