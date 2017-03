Betânia do Piauí: Jovem que teria sido sequestrada por companheiro é encontrada

A jovem de 16 anos que estava desaparecida há dois dias e teria sido sequestrada pelo companheiro, conseguiu fugir e foi encontrada no Centro de Betânia, localizada a 499 km de Teresina, na tarde desta quinta-feira (2).De acordo com o delegado Witalo Vasconcelos, a garota foi encontrada por populares e encaminhada para a delegacia, onde será ouvida, pois há versões contraditórias sobre o caso.

“Ela está sendo deslocada para o distrito.Vamos ouvi-la para saber o que aconteceu de fato. Por enquanto, a garota disse que os dois estavam dormindo, acordou e saiu. Entretanto, vamos pegar seu depoimento”, disse.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na casa da avó do suspeito quando foi obrigada a deixar o local com uma arma apontada em sua direção.O rapaz de 19 anos praticou o ato criminoso porque não concordava com fim do relacionamento.O suposto sequestro ocorreu na noite de segunda-feira (27).Já o delegado Vasconcelos, informou que rapaz mantinha uma união estável com a jovem e praticou o ato criminoso por ciúmes.

Entenda o caso

O subcomandante da Polícia Militar de Paulistana, capitão Antônio Milton, revelou ao G1 que a garota e o ex-namorado de 19 anos estavam dentro de um matagal. Segundo o subcomandante o homem invadiu a residência, saiu arrastando a vítima pelos cabelos até um matagal e desapareceram.

“A jovem terminou o relacionamento com rapaz e ele não aceitou o fim do romance. Ele teria feito ameaças e por isso, ela decidiu se esconder na casa da avó dele, já que a única parente que tem na cidade é uma idosa com problemas de saúde. O ex-namorado descobriu e foi sequestrá-la”, detalhou.

Policiais civis e militares fazem buscas com objetivo de encontrá-los.“Nessa quarta-feira, o rapaz esteve na casa de um parente pegou comida suficiente para os dois e voltou para matagal. O efetivo foi reforçado e estamos fazendo buscas dentro do matagal para negociar com suspeito. Queremos encontrá-los”, afirmou o capitão.

G1 Piauí