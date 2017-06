Jovens de Alagoinha do Piauí vítimas de acidente na BR 230 seguem internadas

O clima ainda é de tristeza na pequena cidade de Alagoinha do Piauí desde o grave acidente automobilístico ocorrido na madrugada de sábado, 10 de junho, na divisa dos municípios de Fronteiras e São Julião. No acidente, uma jovem faleceu, Samantha Maria de Brito, e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Outras três delas saíram com ferimentos leves e já estão em casa.

O veículo, modelo Ford Fiesta, tombou na BR 316, quando retornava da festa de aniversário de Fronteiras. Seis jovens estavam a bordo, todas da cidade de Alagoinha do Piauí.

O corpo de Samantha Brito foi velado durante todo o dia e noite de sábado, 10, em Alagoinha do Piauí, no domingo de manhã houve uma Missa de Corpo Presente na igreja de São João Batista e logo em seguida foi sepultado no povoado Serra Velha. Uma multidão comovida esteve presente durante todo o cortejo fúnebre.

A reportagem conversou com familiares das outras duas mulheres que se feriram no acidente e colheu informações detalhadas sobre o estado de saúde das mesmas.

De acordo com informações de familiares de Jéssica Levangia, a jovem segue internada em observação na ala neurológica do HUT, em Teresina e inspira cuidados. Jessica sofreu fratura no crânio e no maxilar, raladuras e queimaduras pelo corpo e outras escoriações leves. Por conta da pancada na cabeça, a equipe médica do HUT a deixará em observação até completar as 72 horas e só depois fará um diagnóstico completo e decidirá os procedimentos a serem seguidos.

“Neste momento a família se encontra bastante aflita e pede orações pela saúde da mesma enquanto espera pelo diagnóstico da equipe médica do HUT”, disse Lurdinha que faz parte da família da jovem.

Familiares de Valdênia Maria da Rocha informaram que a mesma encontra-se fora de perigo. Após os primeiros atendimentos no Hospital Regional Justino Luz ela segue internada em observação no Hospital Memorial do Carmo, na cidade de Picos. Ela fraturou um braço e teve vários cortes na região da cabeça.

A família não consegue explicar as causas do acidente. Segundo informaram à redação do ÉNotícias, a condutora não havia consumido bebida alcoólica e sempre foi uma excelente motorista. “Valdênia é habilitada, nunca consumiu bebida alcoólica na vida e tem muita experiência no volante. Eu e minha família estamos todos abalados com essa fatalidade”, disse o irmão Valdineres Rocha.

Fonte: Portal É Notícias