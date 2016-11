Judocas piauienses são destaques no Grand Prix de Judô

Os meninos da Associação Judô Queiroz conquistaram ontem (6) o melhor resultado no Grand Prix Interclubes Masculino, principal torneio de clubes do país. A equipe terminou na sexta colocação geral e se garantiu na elite do judô brasileiro. O torneio, disputado em São Paulo no final de semana, foi conquistado pelo Pinheiros.

Nos tatames, a equipe piauiense começou com vitória. Logo na estreia, vitória em cima da equipe do Flamengo por 3 a 2. No segundo confronto da primeira fase, derrota diante do Instituto Recreação, do Rio de Janeiro. Na segunda fase, duas derrotas e uma vitória: primeiro para o Pinheiros (SP), que venceu os piauienses por 5 a 0; no embate contra a Sorgipa (RS), o time piauiense foi derrotado por 4 a 1. A vitória veio diante do Marques Guiness (DF) por 3 a 1.

Os resultados nas duas fases levaram os piauienses a disputa do quinto lugar. De cara, vitória diante do Vitória, da Bahia. Na luta seguinte, derrota para o Santo André, deixando o time na sexta colocação geral.

“Contra o Santo André seria muito complicado mesmo. Stanley venceu, Eduardo venceu, mas o Francinaldo Segundo estava bem, dominando a luta contra o Hugo Pessanha, mas foi imobilizado. Tinha que arriscar. Fizemos o possível e caminhamos mais um pouquinho. No ano passado, eu gostei muito do desempenho nas lutas. Este ano, engraçado, ficamos em sexto, mas, se formos analisar, esse ano foi razoável. O importante é que crescemos nas horas certas”, destacou o técnico Queiroz Filho em entrevista ao site Globoesporte.com/pi.

Esta é a quarta vez que a Associação Judô Queiroz disputa o Grand Prix Interclubes Masculino. Em 2013 e 2015, o time assegurou a sétima colocação. E, em 2014, encerrou a participação em nono.

