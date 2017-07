Juíza recebe denúncia contra acusado de feminicídio em Picos

A juíza de direito Nilcimar R. de A. Carvalho, da 5ª vara da Comarca de Picos, recebeu denúncia contra José Adriano dos Santos, pelo crime de feminicídio ocorrido no dia 03 de maio deste ano na cidade. A decisão é do dia 05 de julho.

José Adriano é acusado de matar a ex-companheira identificada como Jarnicleide de Holandda Leal, de 25 anos de idade, com um tiro na cabeça. A arma usada no crime foi uma espingarda bate-bucha. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

O acusado se apresentou na delegacia dois dias após o crime na presença de um advogado. De acordo com o delegado regional, Jonatas Félix, o acusado relatou em depoimento que o tiro foi acidental. A polícia acredita que a motivação do assassinato foi passional.

GP1