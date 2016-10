Justiça concede habeas corpus e ex-procurador e filho serão soltos

O advogado Lucas Villa informou que realizou pedido de soltura do ex-procurador Emir Martins Filho e seu filho, Tiago Saunders Martins, na tarde de ontem (24). Segundo ele, a liminar já foi concedida pela justiça e todos os presos na Operação IL CAPO devem ser soltos ainda hoje (25). Segundo ele, o argumento para o pedido de soltura se baseou na falta de requisitos para a prisão.

Villa informou que o pedido de prisão estava baseado em um requisito da prisão preventiva, a manutenção da ordem pública.

“O juiz considerou que não havia motivos para a manutenção da prisão e decidiu a favor da soltura. Inicialmente o habeas corpus foi pedido apenas para o ex-procurador e seu filho, mas de ofício a decisão abrange todos os presos na operação, pois os argumentos são os mesmos”, disse ele ao Cidadeverde.com.

Os promotores tomaram conhecimento da soltura pela imprensa, durante entrevista coletiva. O promotor Sinobilino Pinheiro, promotor de justiça que integra o Gaeco, informou que a soltura é natural e que não deve prejudicar as investigações.

“O habeas corpus é natural. E havendo mesmo esse deferimento, iremos ver quais as novas medidas que iremos tomar e só poderemos averiguar a decisão daí em diante, de forma que não venha a prejudicar as investigações. O início das oitivas estava marcado para hoje e vai continuar, mesmo com a soltura”, informou.

Os presos estão sendo mantidos no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Teresina.

Aguarde mais informações.

