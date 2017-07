Justiça concede liberdade provisória a universitária presa em Picos

A Justiça concedeu nesta terça-feira (25/07) liberdade provisória para a estudante do oitavo período de Biologia da UFPI de Picos, Andreia Walquíria da Silva Brito, de 22 anos, presa na última sexta-feira (21/07) ao ser flagrada pela PM em um ponto de venda de drogas no bairro Parque de Exposição, zona leste de Picos, justamente com outras duas pessoas, entre elas, um adolescente de 14 anos.

A estudante, que estava presa na penitenciária feminina à disposição da justiça, saiu acompanhada de familiares e seguiu para a cidade de São Julião, sua terra natal.

O advogado da universitária, Kener Filho, criticou a prisão da cliente, alegando que não existem elementos suficientes que comprovem que Andreia praticou os crimes pelos os quais ela foi enquadrada. Ele destacou ainda que durante o processo a inocência da jovem será comprovada e a justiça será feita.

Fonte: WebPiauí