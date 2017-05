Justiça decreta prisão de suspeitos de matar caseiro em Picos

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva dos suspeitos de matar o caseiro Francisco Pereira Sobrinho, conhecido como “Chico de Munda”, de 81 anos. A dupla foi presa pela Polícia Militar horas depois do crime.

Os suspeitos foram identificados como Jonny da Silva Geraldo e José Ismael Menezes Alves.

A polícia encontrou com a dupla uma TV, um botijão e uma espingarda, que pertencia à vítima.

Segundo a delegada Fernanda Novaes, titular do 2º distrito policial, a dupla foi presa primeiramente pelo porte de uma espingarda bate-bucha e depois que foi descoberto a autoria deles no homicídio. “Após a descoberta da morte do idoso, percebemos que os objetos furtados do local eram os mesmos que estavam com a dupla e depois o Jonny confessou o crime em seu depoimento”, disse a delegada.

Fernanda informou ainda que durante o depoimento, Jonny afirmou que o idoso reagiu ao assalto e o seu comparsa Ismael o agrediu com socos. “O Jonny também ajudou na agressão. Eles deram socos e pontapés na vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”, frisou.

A dupla se encontra presa na Central de Flagrantes de Picos.