Justiça Eleitoral diploma prefeito Baiá, vice e vereadores de Campo Grande do Piauí

A Justiça Eleitoral do Piauí realizou nesta segunda-feira (13), o ato de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 02 de outubro aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador e suplente de vereador no município de Campo Grande do Piauí.

Com a presença expressiva da população campo-grandense, o evento foi realizado no Centro Cultural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na cidade de Jaicós. A solenidade foi presidida pelo juiz da 19ª Zona Eleitoral, Franco Morette Felício de Azevedo, assessorado pelo chefe de cartório da 19ª Zona Eleitoral, Rafael Mota Monteiro, da representante do Ministério Público Eleitoral, a promotora Ednólia Evangelista Almeida.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomarem posse nos respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2017.

Familiares e amigos dos candidatos eleitos e a população em geral também estiveram presentes na solenidade. Em Campo Grande do Piauí, no cargo de prefeito foi diplomado o ex-prefeito João Batista de Oliveira, o Baiá (PMDB), que foi eleito com 52,44% dos votos válidos. No cargo de vice-prefeito, foi diplomado o médico Elias João Ramos (PSB), líder do grupo político da família Ramos, aliança importante na definição do resultado das eleições. Na oportunidade, os nove vereadores eleitos e os suplentes de cada coligação foram diplomados.

O prefeito eleito e diplomado, João Batista de Oliveira, o Baiá, durante seu discurso agradeceu o apoio que recebeu dos campo-grandenses durante a campanha, e destacou que agora vai trabalhar duro pelo progresso da cidade.

“Fico muito feliz em receber mais esse diploma, que nos dará a oportunidade de administrar os destinos da minha terra por mais quatro anos. Fico honrado pela confiança que as pessoas depositaram em mim. Graças a Deus e com muita luta, nós fizemos uma campanha limpa, falando do nosso trabalho e apresentando nossas propostas, e a população compreendeu a nossa vontade de fazer mais por Campo Grande”, disse.

Baiá ainda acrescentou que desde a vitória nas eleições tem se articulado junto ao Governo do Estado na busca de parcerias para dar início a pavimentação asfáltica em Campo Grande do Piauí que está prevista para ser iniciada no primeiro semestre de 2017.

Questionado sobre a definição do secretariado, o prefeito eleito disse que até o dia 25 de dezembro deve ser divulgado a sua equipe que tem partido de critérios técnicos e em conversação com a base que o apoiou durante o pleito municipal.

Candidatos eleitos e diplomados de Campo Grande do Piauí

Prefeito eleito:

João Batista de Oliveira – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Vice-prefeito:

Elias João Ramos – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Vereadores eleitos:

Martinho Belchior da Silva – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Eliana Maria Bezerra – Coligação: O Trabalho vai continuar;

Janaina Ramos Bezerra Sousa – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

José Arnaldo de Carvalho – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Flávio Pereira de Sousa – Coligação: O Trabalho vai continuar;

José Joelce Bezerra de Oliveira – Coligação: O Trabalho vai continuar;

Francisco das Chagas Sousa Junior – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Jardanea Ramos Bezerra – Coligação: O Trabalho vai continuar;

Ronigler Francisco da Silva – Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Suplentes de vereador:

João Bosco de Sousa- Coligação: Unindo Forças por Campo Grande Livre e Feliz;

Manoel Rubens de Sousa – Coligação: O Trabalho vai continuar;