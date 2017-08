Picoense Laéllyo Mesquita narra trajetória de sucesso e superação

Cada vez mais, o Piauí ganha notoriedade no cenário nacional. Artistas como Whinderson Nunes, João Cláudio Moreno e tantos outros são exemplos nos campos humorístico e musical. Mas a moda piauiense também vem ganhando destaque. Do interior do Piauí, mas precisamente de picos, o estilista Laéllyo Mesquita já conquistou muitos famosos, como Ivete Sangalo, Anitta, Neymar, Claudia Leitte, Lucas lucco, Ludmilla e muitas outras.

As camisetas que hoje fazem sucesso no meio artístico é resultado de um trabalho feito em Picos, na fábrica da mãe de Laéllyo, que já trabalha com moda há quase 20 anos. Hoje, sendo referência entre os famosos com suas t-shirts, o estilista já ganhou prêmios e tem o seu próprio ateliê.

Participando Programa Café com Informação deste sábado (19), o estilista conta como iniciou na moda. “Lembro quando era criança, eu dizia que queria ser artista. Nessa fase, quando chegava em casa, depois da escola, sempre apresentava uma peça. E com o passar dos anos, continuei com essa ideia de ser artista. Fiz teatro e inúmeros cursos em Picos. E depois vim para Teresina para estudar moda. Mas meus pais queriam que cursasse Medicina. Foi até um momento difícil para eles”, narra.

CLIQUE E VEJA O VÍDEO DA ENTREVISTA

Apesar dessa dificuldade, Laéllyo continuou com o sonho e a determinação de cursar moda. “Quis mostrar para a minha família que ia conseguir me sustentar e conseguir a fama que queria através da moda, acrescenta.

A partir de 2011, o estilista começou a vestir a banda Desejo de Menina. “Foi por meio dela que outros artistas do forró começaram a ver meu trabalho. E o meio da internet também me ajudou muito. Através do Instagram conheci o estilista Walério Araújo, que em 2010 me convidou para participar de um desfile em São Paulo. E eu nunca tido ido para aquela cidade. E foi no desfile dele que conheci a Valesca Popozuda e tantos outros artistas”, disse.

