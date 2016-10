Lancuna chega no Piauí com novos nomes para a SEP e espera por Raphael Freitas

De volta ao Piauí, o novo treinador da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), Nivaldo Lancuna, desembarcou no aeroporto de Teresina na tarde desta quarta-feira (19) falando em novos reforços. Além de nomes anunciados anteriormente, como o volante Fred e o zagueiro Celso, ex-Altos, o técnico revelou o interesse na renovação do atacante Raphael Freitas com o time que defendeu em 2016.

Depois do pacotão de nove jogadores que Lancuna comentou no início da semana, na chegada à Teresina ele falou em novos nomes, como o lateral-direito Jean, que também foi comandado por ele no Altos, os goleiros Amaral e Murilo e mais o atacante Vanilson, do futebol pernambucano, além do retorno de Raphael Freitas.

Freitas costuma ter boas passagens pelo time da Terra do Mel. Em 2010, marcou oito gols em nove jogos no Piauiense. Em 2013, retornou e foi artilheiro do Estadual com dez gols. E na última temporada, foi novamente goleador máximo da equipe no estado, com sete gols marcados.

Passado e presente

Perguntado sobre as possíveis propostas para os jogadores do Altos deixarem o time, Lancuna afirmou que em nenhum momento “seduziu” algum deles, mas que foi procurado.

– Tenho maior respeito pelo Altos, não fiz e jamais faria convite para que “eles” viessem jogar comigo. Foram eles que se convidaram e agora estão comigo. Quero que Altos, Parnahyba e River-PI possam fazer boas campanhas em seus campeonatos, como eu possa também fazer no meu novo time.

Lancuna mais uma vez revelou disse que pretende trabalhar bastante a prata da casa e espera que a diretoria possa também lhe oferecer condições de trabalho, para que posteriormente possa cobrar o título.

– Escolhi a SEP pela determinação da diretoria, desde o ano passado que o time conversava comigo. Tive mais duas sondagens com equipes que vão disputar a Copa do Nordeste, as propostas eram até tentadoras, mas preferi ficar em solo picoense – declarou Nivaldo Lancuna, técnico do Picos.

O técnico passará alguns dias de folga em Altos, onde trabalhou em 2015 e 2016, e deve ir na próxima semana para Picos, no sul do estado. Na próxima terça-feira, 25, a Federação de Futebol do Piauí irá realizar a primeira reunião para definir os rumos do Campeonato Piauiense de 2017. O time da cidade do mel deve começar seus trabalhos a partir do dia dois de janeiro.

Globoesporte PI